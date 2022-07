Trump och Musk i het ordväxling: ”Bullshit artist”

USA I ett kampanjtal i Alaska på lördagen adresserade USA:s forne president Donald Trump Elon Musks uppmärksammade – och nu avbrutna – köp av Twitter. Trump sade till åhörarna att Musk inte kommer köpa Twitter och kallade honom för en ”bullshit artist”. Musk svarar att det är dags för Trump att hänga upp hatten.

”Jag hatar inte mannen, men det är dags för Trump att hänga upp sin hatt och segla mot solnedgången”, skriver Musk på Twitter i en kommentar till Trumps pik.

Musk skriver också att Demokraterna borde avbryta sin attack mot Trump så att inte hans enda sätt att ”överleva” är att åter söka presidentskapet.

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.

Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022