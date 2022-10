Musk vill ge Krim till Ryssland i fredsförslag – sågas av Ukraina och hånas av Kreml

Samtidigt som Ukraina har nya framgångar på marken i Donbas och Kherson föreslår Elon Musk att landet sluter fred med Ryssland genom att ge upp Krim och Nato-medlemskap och genomföra nya folkomröstningar i de av Ryssland annekterade ukrainska länen Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia och Kherson.

Musk lade fram sitt fredsförslag i en tweet på måndagen tillsammans med en omröstning. I förslaget skriver Musk att Krim har varit en del av Ryssland ”sedan 1783 (fram till Chrusjtjovs misstag)”, vilket är samma argument som Rysslands diktator Vladimir Putin tidigare använt.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022