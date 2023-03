Nu ska Agatha Christie woke-rensas

Deckardrottningen Agatha Christie är senaste person till rakning när hennes böcker ska rensas på stötande innehåll, rapporterar Telegraph. Det är förlaget Harper Collins som inlett en redigering av deckarförfattarens verk, inklusive böckerna om Hercule Poirot och Miss Marple.

Bland de delar som ändras finns beskrivningar av personer, förolämpningar och referenser till etnicitet. Bland annat har ord som ”oriental”, ”nubisk” och ”zigensk”, strukits, och ett helt avsnitt från boken ”Ett karibiskt mysterium”, som handlar om hur en man inte upptäcker en svart kvinna i mörkret på vägen till hotellrummet, har tagits bort.

Förlaget har även ändrat ord som ”inföding” till ”lokalbo”, och strukit ett stycke där en karaktär beskrivs som ”judisk, naturligtvis”.

Det är emellertid inte första gången Agatha Christies verk ändras för att bli mer politiskt korrekta. Hennes ”Ten Little Niggers” från 1939 fick titeln ändrad redan i den första amerikanska utgåvan följande år till ”And Then There Were None”. Båda titlar kommer från den brittiska music hall-låten ”Ten Little Niggers” från 1869, som bokens intrig bygger på.

I Storbritannien fortsatte förläggare använda originaltiteln fram till 1985, då man bytte till den amerikanska titeln. I Sverige hette boken ”Tio små negerpojkar” i svensk översättning fram till 2007, då den svenska förläggaren Bonniers bytte titel till ”Och så var det bara en”.

