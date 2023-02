Nu vill Busch bygga mer vindkraft

”Säg nej till de stålskogar av vindkraftverk som tvingas på svenskarna och som förstör vår natur”, skrev Ebba Busch på Twitter i april 2021. Men som energiminister vill KD-ledaren nu se en utbyggnad av vindkraften.

– Vi behöver mer överallt, säger hon till Dagens Nyheter.

”Gör som Zlatan. Säg nej till de stålskogar av vindkraftverk som tvingas på svenskarna och som förstör vår natur. Värna det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar.”

Så skrev Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch den 6 april 2021 samtidigt som hon delade vidare en tweet där Sveriges största fotbollsstjärna Zlatan Ibrahimovic ifrågasatte etableringen av en vindkraftspark.

Gör som Zlatan. Säg nej till de stålskogar av vindkraftverk som tvingas på svenskarna och som förstör vår natur. Värna det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar. https://t.co/YxPbKrfXmv — Ebba Busch (@BuschEbba) April 6, 2021

Idag är Ebba Busch energi- och näringsminister i regeringen Kristersson. Då meddelar KD-ledaren att hon vill se en utbyggnad av vindkraften.

– Jag skulle säga att vi behöver mer överallt. Sedan kommer man att göra olika bedömningar i olika kommuner, säger hon till Dagens Nyheter.

Hon tillägger dock att hon fortfarande är emot de ”stålskogar” hon tidigare kritiserat.

– Jag är fortfarande emot Miljöpartiets stålskogar. Det är inte realistiskt att en fördubbling av elproduktionen ska mötas primärt med vindkraft. Då får vi stålskogar. Det handlar både om mängden vindkraftverk och om effekten på hela energisystemet.

På Twitter skriver energiminister att ”alla goda krafter behövs” men att ett fördubblat elbehov inte primärt kan mötas med vindkraft.

”Vi behöver bana väg för ny kärnkraft”, skriver hon.

Alla goda krafter behövs. Vi behöver mer kraftproduktion snabbt och kortare tillståndsprocesser. Men ett fördubblat elbehov möter vi inte med primärt vindkraft. Vi behöver bana väg för ny kärnkraft. Sverige behöver ett robust och starkt energisystem igen. https://t.co/AdoCLJAqDs — Ebba Busch (@BuschEbba) February 18, 2023

Intervjun med Busch kommer kort efter att regeringen har gett grönt ljus till den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers flak i havet utanför Trelleborg.

Trots regeringens ja är det inte säkert om Vattenfall kommer gå vidare med projektet, eftersom de först måste säkerställa att det blir lönsamt och beskriver det som ”ett projekt med små marginaler”.

”Nästa steg är nu att säkerställa att projektet kan nå lönsamhet. Under förutsättning att projektet kan nå lönsamhet bör vi kunna nå ett investeringsbeslut under 2025 samt leverera el till elområde 4 under 2028”, säger Vattenfall i en skriftlig kommentar till TT.

