Nu vill Elon Musk köpa hela Twitter

Teslas VD Elon Musk erbjuder sig att köpa hela Twitter för 54 dollar och 20 cent per aktie, rapporterar CNBC. Musk, som är världens rikaste man enligt Forbes och Bloomberg, har tidigare köpt 9,2 procent av Twitters aktier och blivit storägare i företaget.

Musk är själv en aktiv twittrare med över 80 miljoner följare, och hans tidigare aktieköp föregicks av en omröstning på Twitter, där Musk frågade sina följare om de ansåg att Twitter följer yttrandefrihetens principer.

Nu vill Musk gå vidare och ta över hela företaget. I ett brev till Twitters ordförande Bret Taylor skriver Musk att ”jag investerade i Twitter för att jag tror på dess potential att bli en global plattform för yttrandefrihet, och jag tror att yttrandefrihet är ett samhällsmässigt imperativ för en fungerande demokrati”.

Twitter har tidigare kritiserats för avstängningar av användare som anses bryta mot plattformens regler, där den mest kända användaren som stängts av är USA:s tidigare president Donald Trump.

Många twitteranvändare hoppas att Musks inflytande över Twitter kommer innebära att Trump tillåts återkomma till plattformen.

[CHIRPBIRDICON]Alleged video of Elon Musk reactivating Donald Trump's twitter account. Is it true ? #ElonMuskTwitter #DonaldTrump pic.twitter.com/byI8CFjwBi

— ˗ˋˏ 𝐏𝐎𝐓𝐔𝐒 ˎˊ˗ (@POTUS_BRAZIL) April 5, 2022