Ny statistik från Brå: Antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 procent under 2017

Idag den 18 januari publicerar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, preliminär statistik över anmälda brott under 2017. Statistiken visar att under 2017 ökade mängden anmälda våldtäkter med 10 procent till 7230 anmälda fall. Även mängden anmälda fall av sexuellt tvång ökade med 7 procent och antalet anmälda fall av sexuellt ofredande ökade med 3 procent.

Sett över en period på tio år har antalet anmälda våldtäkter ökat med 34 procent.

BRÅ samlar statistik från Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter.

Även antalet brott mot person ökar. Under 2017 anmäldes 287 000 brott mot person vilket är en ökning på 4 procent jämfört med 2016.

Anmälda våldtäktsbrott mot flickor under 15 år har minskat med 4 procent under 2017 till skillnad från anmälda våldtäktsbrott mot pojkar under 15 år där fallen har ökat med 8 procent.

Nyheter Idag har tidigare rapporterat om polisens svårigheter med att lösa våldtäktsfall och sexualbrott. Under första halvåret av 2017 klarades endast 8 procent av alla anmälda våldtäktsfall upp, vilket då var en nedgång från 12 procent föregående år.

När det gäller sexualbrott riktade mot barn sker många fall via sociala medier. Förövare tar kontakt med barn på internet och utpressar dem till att utföra sexuella handlingar. Polisen uppger att de inte kan hantera dessa ärenden eftersom de saknar resurser och kompetens för den typ av fall.

