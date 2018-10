Nytt misstänkt bombpaket skickat till CNN

ATLANTA Ett nytt misstänkt paket adresserat till CNN har upptäckts i Atlanta där bolaget har sitt huvudkontor. Samtidigt ställdes den misstänkte för den senaste tidens brevbomber inför en federal domare i Miami.

Cesar Sayoc greps som misstänkt för att ha skickat en stor mängd brevbomber till olika demokratiska politiker och liberala profiler, inklusive Barack Obama, George Soros, Robert De Niro och tv-bolaget CNN. På måndagen ställs Cesat Sayoc inför den federala domaren i Miami.

Men nu har ännu en misstänkt paket upptäckts, adresserad till CNN. Paketet hittades på ett postkontor i Atlanta där CNN har sitt huvudkontor, rapporterar CNN.

”All post undersöks utanför kontoret sedan i onsdags, så det här paketet skulle inte ha kommit fram till CNN, även om det inte hade fångats upp inledningsvis”, skrev Jeff Zucker, ordförande för CNN, i ett uttalande.

Sayoc greps på fredagen, och det är oklart vem som ligger bakom den senaste försändelsen.

JUST IN: Suspicious package addressed to CNN intercepted in Atlanta, network says https://t.co/TgD2mPpWou

— Fox News (@FoxNews) October 29, 2018