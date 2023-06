Nytt snubbel-trubbel för Biden – ramlar på scen

USA:s president Joe Biden gör det igen. Ännu en gång har han snubblat och fallit omkull vid ett offentligt framträdande. Den här gången när han höll tal inför USA:s flygvapenakademi.

– Det där är inte inspirerande, kommenterar den forne presidenten Donald Trump.



På Twitter sprids en film från händelsen som ägde rum vid flygvapenakademin i delstaten Colorado.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo

Vita huset meddelar att Joe Biden – som med sina 80 år är landets äldste sittande president genom tiderna – mår bra, rapporterar BBC.

Vidare ska presidenten efter incidenten ha skämtat med reportrar om fallet. I videon syns han dessutom peka mot en av två sandsäckar som var vid scenen.

Efter att ceremonin avslutats ska han ha setts jogga tillbaka till sin kortege.

Den tidigare presidenten Donald Trump fick på torsdagen frågor om hans efterträdares fall medan han kampanjade i Iowa.

– Jag hoppas han inte skadade sig, sade Trump om presidentens fall enligt Fox News.

– Det är en dålig plats att falla. Det där är inte inspirerande, tillade han senare.

Inte första gången som Biden ramlar

Det är inte första gången som Biden ramlat omkull vid offentliga framträdanden. I mars 2021 ramlade han ner för trappan när han skulle presidentplanet, vilket fångades på film.

Och i juni 2022 ramlade han omkull med sin cykel framför den samlade reporterskaran i Delaware, rapporterar The Guardian.

Tidigare i våras uppmärksammades han dessutom när han höll på att trilla i trappan vid ett G7-möte i Japan, rapporterar New York Post.

NEW: Biden, 80, stumbles while walking down steps of shrine as G7 leaders wait on him and then leaves their group dinner early. pic.twitter.com/Ajnbpxauxw

— QFS – GESARA – NESARA (@NesaraGesara0) May 27, 2023