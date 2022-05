Paludans nya koranbränningar – demonstrerar i Linköping och Norrköping

LINKÖPING/NORRKÖPING Rasmus Paludans turné genom Sverige fortsätter. Efter att ha befunnit sig i Uppsala och Stockholm under lördagen har han under söndagen fått tillstånd att hålla två demonstrationer i Linköping och Norrköping. Dansken nekas dock att hålla allmänna sammankomster i Skäggetorp i Linköping och Navestad i Norrköping, där omfattande kravaller skedde under påsken.

På sin webbplats skriver polisen att Paludan istället kommer att få hålla sina demonstrationer på Gamla torget i Norrköping (klockan 11-13) och Lilla torget i Linköping (klockan 16-18).

– För att kunna säkerställa de grundlagsskyddade rättigheterna för varje medborgare att få uttrycka sina åsikter har vi beaktat behovet av en publik plats som samtidigt med nuvarande lägesbild är lämplig ur ett säkerhetsperspektiv. De platser vi bedömt som lämpliga utifrån de förutsättningarna är Lilla torget i Linköping och Gamla torget i Norrköping, säger Mikael Backman, kommenderingschef i polisregion Öst, i ett uttalande på polisens webbplats.

Polisen skriver att man kommer att befinna sig på platsen för att ”upprätthålla ordning och säkerhet”.

– Vi har givetvis tagit med erfarenheterna från påskhelgen i planeringen av dessa allmänna sammankomster. Vi har avsatt resurser och planering pågår. Vi kan inte närmare kommentera exakt vilka resurser vi har. Vid behov finns tillgång till nationell förstärkning, säger Mikael Backman.

Demonstration i Uppsala flyttades

Demonstrationerna i Linköping och Norrköping blir de två avslutande i en fullspäckad vecka för Paludan. Sedan i torsdags har han anordnat demonstrationer med koranbränningar i Frölunda, Borås, Trollhättan, Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholm, skriver Samnytt.

I Uppsala hade Paludan sökt tillstånd om att få hålla lördagens valmöte i Gottsunda – som av polisen betecknas som ett ”särskilt utsatt område”. Men istället gavs tillstånd för att hålla sammankomsten på Vaksala torg i centrala delarna av staden innan den slutligen flyttades till Österplan efter beslut av polisen, rapporterar Samnytt.

I sin händelserapport över valmötet i Uppsala skriver polisen att sammankomsten på det stora hela gick lugnt till, även om det försiggick ”vissa störningsmoment”.

”En person gripen på platsen för förberedelse till grov misshandel genom stenkastning, en person gripen för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Dessutom avlägsnades personer som befann sig på tågspåret och tågtrafiken fick stängas av en kort stund på begäran av polisen”, skriver man i händelserapporten.

Paludan höll även i demonstrationer i Husby i Stockholm och Hallundaplan i Botkyrka under lördagen.

Upplopp i Skäggetorp och Navestad under påsken

Senast Paludan meddelade att han skulle bränna koraner i Linköping och Norrköping var under Påskdagen. Den gången saknade han tillstånd för demonstrationerna, men skrev på Facebook att han tänkte genomföra dem i alla fall.

Partiledaren för Stram Kurs dök emellertid aldrig upp i någon av städerna. Men trots det utbröt våldsamma upplopp i både Skäggetorp och Navestad där bilar sattes i brand och sten kastades mot polisen.

Skäggetorp betecknas av polisen som ett ”särskilt utsatt område” och Navestad som ett ”utsatt område”.

