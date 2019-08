Pedofilmiljardär hittad död i häktet

NEW YORK I juli greps miljardären Jeffrey Epstein anklagad för sexhandel med minderåriga. Trots att Epstein tidigare försökte skada sig själv i häktet hittades han död i sin cell under lördagen, enligt uppgift efter att han lyckats hänga sig.

Miljardären och sexförbrytaren Jeffrey Epstein, 66, har hittats död i häktet i New York. Epstein var häktad anklagad för sexhandel med minderåriga i Florida och New York, och ska ha hängt sig själv i sin cell enligt uppgifter till ABC News.

Epstein sattes på särskild övervakning efter att han för tre veckor sedan hittats medvetslös i sin cell med märken på halsen, men enligt preliminära uppgifter ska övervakningen ha avslutats innan hans död. I nuläget är det oklart exakt hur det ligger till med den saken, vilket New York Times redogör för.

Epstein började utredas redan 2005 av polisen i Miami, sedan en förälder anmält att dottern våldtagits av Epstein.

Ett åtal byggdes upp mot Epstein, som anklagades för att ha utnyttjat flera minderåriga flickor som sexslavar i sin lyxiga strandvilla i Palm Beach.

Epstein misstänktes också för människohandel med minderåriga utländska flickor som flögs in till hans fester i New York, New Mexico och Karibien.

Epstein lyckades emellertid göra ett avtal med åklagaren Alexander Acosta som gav honom och fyra andra personer full immunitet, mot att han erkände sig skyldig till två mindre sexbrott och dömdes till 13 månaders fängelse.

Men överenskommelsen innebar dessutom att utredningen hemligstämplades, och en FBI-utredning avbröts. Immuniteten som Epstein och hans medhjälpare fått utsträcktes dessutom till andra som kan ha varit inblandade i sexualbrotten, samtidigt som avtalet hölls hemligt för Epsteins många offer, avslöjade avslöjade Miami Herald i oktober.

Alexander Acosta blev år 2017 arbetsmarknadsminister åt President Trump, men avgick efter att Epstein åter arresterades för människohandel den 6 juli i år, och det tidigare avtalet uppmärksammades och kritiserades.

Umgicks med eliten

Epstein umgicks med många ur USA:s politiska och ekonomiska elit, bland annat den nuvarande presidenten Donald Trump och före detta presidenten Bill Clinton.

Flera kvinnor har väckt civila mål mot Epstein för tidigare våldtäkter när de varit minderåriga. En del av dem har även anklagat andra personer än Epstein för våldtäkter och sexuellt utnyttjande, bland annat Donald Trump, Prins Andrew och stjärnadvokaten Alan Dershowitz.