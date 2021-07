Polisens framgångsrika arbete bakom gängvåld enligt Damberg: ”I grunden är det här bra”

Inrikesminister Mikael Damberg säger i Nyhetsmorgon på TV 4 att den senaste tidens skjutningar beror på polisens framgångsrika arbete mot de kriminella gängen, som skapar oro i den undre världen. – I grunden är det här bra, vi trycker ganska hårt och måste fortsätta trycka hårdare.

När inrikesminister Mikael Damberg (S) gästade Nyhetsmorgon på TV 4 med anledning av barnens som sköts i Flemingsberg på lördagen menade Damberg att kampen mot gängkriminaliteten i Sverige går åt rätt håll.

– Vi har aldrig haft så många poliser som vi har just nu, så att utbyggnaden går ju framåt. Men jag hade gärna haft fler poliser igår, men under en tid – utan att polemisera eller partipolitisera – så drog man ned på polisutbildningen under ett antal år, och det gör ju, det tar ju lång tid att utbilda poliser, säger Damberg.

Enligt Damberg är skjutningarna dessutom ett tecken på att polisens arbete mot gängkriminella har varit framgångsrik.

– Vi har aldrig haft så många gängrättegångar runt om i Sverige, så polisen har ju också gjort exempellösa framgångar i sin offensiv mot gängen. Så det är väldigt många gängmedlemmar, också höga ledare, som nu döms till långa fängelsestraff, de man inte kom åt förut.

– Det där är bra, det försvagar gängmiljöerna i Sverige, men det skapar också viss turbulens, yngre vill in, ta mark, man tävlar om narkotikamarknaden. I grunden är det här bra, vi trycker ganska hårt och måste fortsätta trycka hårdare.

Något ansvar för gängkriminaliteten vill Damberg inte ta.

– Vi kan ju inte ta ansvar för vad gängkriminella gör, det finns ju ingen empati, det finns ju inget konsekvenstänk hos de här gängmedlemmarna. De använder ju vapen i publika miljöer.

