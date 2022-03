Senator hoppas att någon dödar Putin – jämför med Hitler

USA Den amerikanske senatorn Lindsey Graham står fast vid sitt tidigare utspel om att någon borde ta livet av Rysslands president Vladimir Putin.

– Jag önskar att någon hade haft ihjäl Hitler på 30-talet, säger han.



I början av mars skrev republikanen Lindsey Graham ett inlägg på Twitter där han önskade att någon i Ryssland skulle döda Vladimir Putin. ”Du skulle göra ditt land – och världen – en stor tjänst”, skrev han.

Utspelet kritiserades av hans motståndare i Demokraterna men även av vissa republikaner.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022