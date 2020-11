Redan fler dödsskjutningar i år än 2019

Fler personer har skjutits ihjäl under 2020 än under hela 2019, rapporterar Sveriges Radio. Efter att en man skjutits ihjäl i stadsdelen Holma i Malmö tidigt på lördagen har 43 personer skjutits ihjäl i Sverige i år, vilket är fler än under hela 2019, samtidigt som en månad återstår av året.

Flest antal dödsskjutningar på ett år inträffade 2018, då 45 personer sköts ihjäl. Risken finns alltså att rekordet slås i år.

De flesta av skjutningarna kan kopplas till organiserad kriminalitet, och sker i det polisen klassar som ”utsatta områden”.

– Det handlar mycket om en integrationsfråga. Det handlar om att samhället i stort drog sig ur de här områdena. Butiker, myndigheter, olika samhällsaktörer backade ur och lämnade boende vind för våg, säger Linda H Staaf, chef för polisens nationella underrättelseenhet, till Sveriges Radio.

Enligt Staaf har kriminella aktörer tagit över när samhället dragit sig tillbaka, vilket lett till våldsamma uppgörelser om bland annat narkotikamarknaden.

En allt större andel av dödsskjutningarna har i år ägt rum i Stockholmsområdet. Enligt polisen beror det bland annat på ökad press från polisens sida, vilket leder till ökat våld mellan kriminella.

