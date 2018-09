Riksdagskandidatens näthat mot Mira Aksoy efter M-avhoppet

SVERIGE I en intervju för Nyheter Idag avslöjade debattören Mira Aksoy i lördags att hon går över från Moderaterna till Sverigedemokraterna. På sociala medier har ryggdunkningarna varvats med brunsmetning gentemot den nya SD-profilen.

Det var först i intervjun för Nyheter Idag som den 21-åriga debattören Mira Aksoy berättade att hon lämnar M för SD. I flera frågor menar hon att hon står närmare SD än M, bland annat när det gäller invandringspolitiken. Hon står för en mer traditionell hållning än Ulf Kristerssons parti.

– Man har hela tiden ett globalt tänk. Jag tycker verkligen att Sverige måste fokusera på våra problem nu, sade Mira Aksoy till Nyheter Idag.

Intervjun har fått ett stort genomslag och många på sociala medier berömmer Aksoy för att hon följde sitt samvete och bytte parti. Andra har intagit en mer kritisk ton – en av dem heter Per Holfve och är riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

— Per Holfve 🦄 (@Juristfan) 2 september 2018

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) var inte sen att ge svar på tal:

En annan som uppmärksammade nyheten var kristdemokraten Jessica Schedvin, som frågade sig varför den var värd att uppmärksammas. Hon fick medhåll från kolumnisten Csaba Bene Perlenberg som också ifrågasatte värdet i publiceringen.

Schedvin fick mothugg av Aksoy, som hänvisade till kristdemokratens förflutna i Moderaterna:

You’re the one to talk: Centerpartist som lämnar MUF för KD https://t.co/0e37BM22xM

— Mira Aksoy (@miraaksoys) 2 september 2018