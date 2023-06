S går bakåt i TV4 Väljaropinion – första gången efter valet

För första gången sedan höstens val backar nu Socialdemokraterna i mätningen TV4 Väljaropinion, vilket beskrivs som ”ett trendbrott”. Samtidigt går rivalen Sverigedemokraterna framåt medan Miljöpartiet hamnar under fyraprocentsspärren.

Undersökningen är en sammanvägning av de senaste opinionsmätningarna och är gjord av forskare vid Göteborgs universitet.

Sedan valet har S varit på stark frammarsch och ökat i opinionen. Även denna mätning tyder på att Magdalena Anderssons regeringsunderlag skulle vinna stort ifall det var val idag. Samtidigt är det den första gången efter valet som man tappar – om än marginellt med 0,2 procentenheter.

– Socialdemokraterna har stegat uppåt sedan valet och hela vägen fram till nu där man ser att de plötsligt backar, visserligen väldigt lite, men det är ett trendbrott, säger Per Hermanrud, politisk kommentator, till TV4.

Sverigedemokraterna är å sin sida det parti som ökar mest i stöd i sammanvägningen med 0,5 procentenheter.

KD och L går det fortsatt dåligt för då båda landar under riksdagsspärren. Även MP hamnar under fyraprocentsstrecket medan både C och M backar något.

TV4 Väljaropinion Mätningen är en sammanvägning av olika opinionsmätningar som gjorts av Göteborgs universitet för TV4:s räkning. Förändring sedan mätningen i maj skrivs inom parentes. Socialdemokraterna 36,4 (- 0,2) Moderaterna 19,9 (- 0,2) Sverigedemokraterna 18,7 (+ 0,5) Vänsterpartiet 8,0 (+ 0,3) Centerpartiet 4,5 (- 0,1) Miljöpartiet 3,9 (- 0,1) Kristdemokraterna 3,8 (+ 0,1) Liberalerna 3,2 (- 0,2)

