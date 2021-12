Samåkte med uppblåsbar docka – misstänks för trafikfusk

USA När Giulio Divirgilio, en chef på det delstatligt ägda transportföretaget MTA i New York, sågs köra in på sitt kontor i Brooklyn under onsdagsmorgonen gjorde han det med en oväntad passagerare. Bredvid honom i framsätet satt en uppblåsbar docka fastspänd med säkerhetsbälte. Divirgilio hävdar att dockan var där för att göra honom sällskap. Men medarbetare misstänker att det var för att fuska sig in på bilfiler där enbart bilar med minst en medpassagerare får köra, rapporterar New York Post.

I New York och en del andra amerikanska städer finns det så kallade ”HVO-filer” (High Occupancy Vehicles) på vissa bilvägar. På de filerna får endast bilar med minst två personer i köra. Syftet med det är minska trafikstockningen, står det på stadens hemsida.

Det var en sådan fil som Divirgilio misstänks ha smitit in på med hjälp av sin uppblåsbara vän. Men själv nekar han att några sådana skäl skulle föreligga.

– Jag använder den inte för HOV. Jag använder den för sällskapet, säger han enligt New York Post.

Andra inom företaget är emellertid skeptiska till chefens förklaring.

– Det är opassande för en chef. Vi skrattar, men vad har han annars för sig i hemlighet som vi inte känner till? frågar sig en facklig representant.

På Twitter – och i New York Post – jämförs dockan med den uppblåsbara piloten Otto i kultkomedin ”Airplane!” (Svenska: ”Titta vi flyger”) från 1980.

Good to see Otto still getting some work. pic.twitter.com/2TzfM43H9H — Joe&Sandy (@NightTalkers) December 15, 2021

MTA meddelar att man startat en undersökning kring incidenten med den uppblåsbara medpassageraren.

