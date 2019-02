Sauk: Sverige börjar likna Afrika

SVERIGE Nyss hemkommen från en resa till Afrika berättar skådespelaren Stefan Sauk att han börjar se vissa likheter mellan sitt hemland och den stora kontinenten söderut.

Stefan Sauk, skådespelare som har medverkat i en rad filmer och föreställningar, har publicerat ett klipp på sin Facebooksida där han berättar att han just kommit hem från Afrika till ett Sverige som har fått en ny regering. Under sin resa har han märkt att Sverige börjar bli alltmer likt den kontinent han just besökt.

Läs även: Två svenska kvinnor misshandlade av afrikaner i Strömsund: ”Tänkte att nu dör vi på riktigt”

En sak han reflekterar över är valen i afrikanska länder där det ofta blir tjafs om vem som har vunnit och huruvida det har förekommit valfusk. Den som har makt i Afrika tenderar att bli despotisk och prioritera makten före folkets välmående, menar Sauk.

Skådespelaren tycker även att kombination makt och bristfällig kompetens är något som finns både här och i Afrika. Som exempel tar han Anders Ygeman (S) som nu har fått jobb som digitaliseringsminister från att tidigare ha varit inrikesminister – något Sauk jämför med att han själv skulle praoa som hjärnkirurg på Karolinska.

Se hela klippet nedan.

Läs även: Heberlein: ”Jag tror inte att jag blir smittad av att jag lyssnar”

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!