Här bryter schackroboten sjuåringens finger

Under en schackturnering i Moskva den 19 juli tog en schackrobot tag i fingret på sin motståndare, en sjuårig pojke, och bröt det, rapporterar The Guardian.

– Roboten bröt pojkens finger. Det är naturligtvis dåligt, säger Sergey Lazarev, president för Moskvas Schackfederation, till Tass.

Läs även: Här är robothunden som gjorde succé i Almedalen

En film som sprids av händelsen visar hur roboten tar tag i pojkens finger och nyper tag i flera sekunder innan en kvinna följd av tre män skyndar fram och befriar pojken.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H

— 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022