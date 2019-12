Småbarnspappa knivskars i sitt hem av män med ”arabiskt utseende” under inbrottsförsök

VÄSTERHANINGE Två män med arabiskt utseende försökte göra inbrott hos en småbarnsfamilj. Under försöket knivskars pappan i familjen. Nu tar TV 3:s ”Efterlyst” upp fallet.

Sent på kvällen lördagen den 16 november försökte två män tränga sig in hos Fredrik och Zandra i Västerhaninge. Fredrik blev knivskuren under inbrottsförsöket, och Zandra flydde ut genom fönstret med deras ettåriga barn i famnen, enligt Aftonbladet.

Nu tas fallet upp av ”Efterlyst” på TV 3, som ger ett fullständigt signalement på de misstänkta gärningsmännen.

Läs även: Pappa försvarade sin familj mot inbrottstjuv – anhölls för misshandel

De beskrivs som smala, 170–175 centimeter långa och med arabiskt utseende. Den ena hade skägg och tros ha blivit biten av familjens hund i tumultet.

De misstänkta gärningsmännen flydde i en mörk bil av äldre modell från Lugnetvägen mot Tungelstavägen.

– Vi behöver hjälp med vittnesiakttagelser kring det här brottet. Vi skulle också behöva hjälp om någon har sett någonting dagarna innan, det kan ju vara så att de har varit där och rekat, säger Eva Nilsson, utredare vid polisen.

Den som har vittnesmål eller andra upplysningar som kan vara av intresse för polisen uppmanas kontakta polisen genom ”Efterlyst” på telefon 08-702 00 90 eller via mejl på [email protected].

Läs även: ”Ensam hemma” i verkligheten – 11-åring med machete jagade bort inbrottstjuvar

Läs även: Gravid mamma sköt ihjäl inkräktare