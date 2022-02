Söderhamn nobbar kustnära vindkraft – Tovatt (MP) besviken

SÖDERHAMN I måndags meddelade Söderhamns kommun att de säger nej till byggandet av havsbaserade vindkraftverk i kommunen. Detta efter ett folkinitiativ om folkomröstning i kommunen om upprättandet av kustnära vindkraft. En som surnar till över beskedet är Miljöpartiets klimat- och energipolitiske talesperson Lorentz Tovatt. ”Där rök ytterligare vindprojekt motsvarande en kärnkraftsreaktor”, skriver Tovatt på Twitter.

Det folkliga initiativ som gjordes i kommunen var en insamling av namnunderskrifter för en folkomröstning om vindkraftsetablering på Storgrundet, en av platserna ute i havet där företaget WPD Offshore hade ansökt om att få bygga en vindkraftspark cirka 11 km från kusten.

Initiativet för folkomröstningen fick ett ja från kommunfullmäktige efter att antalet underskrifter ”med marginal” överstigit vad som krävs, vilket är minst tio procent av kommunens röstberättigade medborgare. Enligt Hela Hälsingland var det drygt 3 700 namnunderskrifter som inlämnades.

Läs även: Vindkraft kan få betalt för att bromsa produktion vid blåst

Samtidigt som man ger grönt ljus till omröstningen lägger kommunfullmäktige även in sitt veto mot vindkraftetableringen på Storgrundet. Beslutet kommer efter att både Socialdemokraterna och Centerpartiet – som tidigare varit positivt inställda till vindkraftsparken – tvärvänt i frågan, rapporterar SVT.

Kommunen lägger även in sitt veto mot den planerade etableringen vid Gretas klackar 2 utanför kusten där företaget Svea Vind Offshore ansökt om att få bygga vindkraft. Där valde emellertid C att lägga in en reservation med argumentet att det inte rörde sig om någon kustnära vindkraft (25 kilometer ut i havet).

Mattias Wärn, vd på Svea Vind Offshore, säger till SVT att han tror att det hela rör sig om ett missförstånd.

– Det här projektet har vi jobbat med i fem år och kommunen har varit positivt. Det måste ha blivit något missförstånd, vi planerar inte att bygga kustnära. Någon stark opinion mot Gretas klackar 2 har vi inte märkt av. Det vi planerar är vindkraftverk 25 kilometer ut i havet. Ska vi bygga ännu längre från kusten så har inte kommunen någon vetorätt längre. Socialdemokraterna kan knappast mena att alla berörda kommuner alltid bör använda sitt veto mot havsbaserad vindkraft.

Miljöpartister besvikna

På Twitter uttrycker vissa politiker besvikelse över Söderhamns beslut. Däribland Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Där rök ytterligare vindprojekt motsvarande en kärnkraftsreaktor. En av parkerna så långt ut att det knappt går att se den, den andra på nästan en och en halv mil ut. I utmärkta vindlägen och utan att inkräkta på naturliv. Tragiskt. https://t.co/u7doR1ZGg6 — Lorentz Tovatt (@LorentzTovatt) January 31, 2022

Även miljöpartisten Marcus Friberg beklagar sig över Söderhamns beslut.

Vindkraft motsvarande en kärnkraftreaktor fick nej av bl a M i Söderhamn. Sad. Very sad. https://t.co/g9ZvLHKHr4 — Marcus Friberg (@marcusfriberg) February 1, 2022

Fribergs tweet retweetas av bland andra miljöminister Annika Strandhäll (S). Detta trots att hennes eget parti var med och röstade emot etableringen av vindkraftsparkerna.

Nyheter Idag har sökt Svea Vind Offshore för en kommentar.

Läs även: Tovatt (MP): ”Blåbrunt sabotage” att stoppa vindkraft

Läs även: Zlatan sågar vindkraft i fjällen: ”Ifrågasätter klokskapen i att förstöra denna fina natur”