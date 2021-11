Sonesson (M): ”En klen tröst att vara en relativt trygg kommun i ett otryggt land”

STAFFANSTORP Under torsdagskvällen sköts en man i den skånska kommunen Staffanstorp i vad polisen rubricerar som ett försök till mord. I ljuset av händelsen skriver kommunalrådet Christian Sonesson (M) ett inlägg på Facebook där han går till angrepp mot dem som han hävdar har hindrat kommunen från att vidta ytterligare trygghetsåtgärder. ”Många av de förslag och beslut som kommunen under årens lopp har lagt fram och beslutat om har tyvärr aktivt motarbetats av opposition eller statliga myndigheter”, skriver han bland annat i inlägget som publicerades under fredagen.

”Igår sköts en person i Staffanstorp. Vi har inte drabbats av kriminella som skjutit tidigare, det är tragiskt att det i princip varje dag skjuts i vårt land och nu även i vår kommun”, skriver Sonesson i inläggets andra stycke.

Han fortsätter:

”Visst är Staffanstorp en av de tryggare kommunerna jämfört med de flesta andra kommuner. Men naturligtvis skapar ett brott som gårdagens skjutning otrygghet och det är en klen tröst att vara en relativt trygg kommun i ett otryggt land. Vi får aldrig vänja oss eller acceptera detta. Ingen tjänar på att de tystas ned och sopas under mattan.”

Sonesson går sedan vidare med att anklaga opposition och statliga myndigheter för att stoppa de trygghetsskapande åtgärder som hans kommun har föreslagit. Bland dessa nämner han beslut om kameraövervakningar som enligt honom har fått avslag från staten, däribland en ansökan om kameratillstånd i närheten av torsdagens skjutning.

”Tryggheten var ju inte något problem i Staffanstorp, enligt opposition och vänstermedia. Många av de förslag och beslut som kommunen under årens lopp har lagt fram och beslutat om har tyvärr aktivt motarbetats av opposition eller statliga myndigheter”, skriver Sonesson.

Sonesson leverar sedan en extra pik mot socialdemokraterna i kommunen:

”Oppositionen i Staffanstorp med Socialdemokraterna i spetsen vill i sitt budgetförslag riva upp den kommunala säkerhetsenheten och istället satsa allt på fritidsgårdar, som om det skulle hjälpa mot skjutningar mellan vuxna kriminella.”

Staffanstorps kommunalråd avslutar sedan inlägget med att skriva det går att vända utvecklingen i Sverige, men för det krävs en ny regering – ”En regering som sätter Sverige först!”

Mannen som blev skjuten i Staffanstorp fördes till sjukhus med ambulans efter att ha påträffats av polis. Han ska inte ha åsamkats några livshotande skador, uppgav TT under torsdagen.

