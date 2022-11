Storseger för wokedrottning – fiasko för Trump

Wokedrottningen Alexandria Ocasio-Cortez (Dem) går mot en riktig storseger när hon försvarar sin plats i USA:s representanthus i det amerikanska så kallade mellanårsvalet med val till representanthuset, senaten och olika guvernörsval.

När 72 procent av rösterna räknats på torsdag förmiddag har Ocasio-Cortez över 70 procent av rösterna, mot 27,5 procent till den främsta utmanaren Tina Forte (Rep).

Ocasio-Cortez valdes in i representanthuset 2018 för det 14:e distriktet i New York och har under sin tid som folkvald blivit riskänd som representant för Demokraternas woke-vänster, ofta nämnd tillsammans med Ilan Ohmar från of Minnesota, Ayanna Pressley från Massachusetts och Rashida Tlaib från Michigan som ”The Squad”, en grupp som representerar Demokraternas progressiva vänsterflygel.

För USA:s tidigare president Donald Trump gick mellanårsvalet sämre. Flera av de kandidater Trump stött förlorade sina val, medan Trumps främste konkurrent som republikansk presidentkandidat 2024, Floridas guvernör Ron De Santis, vann en storseger.

– Jag tycker att om de vinner borde jag få all ära, och om de förlorar borde jag inte klandras alls, men det kommer förmodligen bli raka motsatsen, sade Trump om sina kandidater inför valet i ett klipp som fått stor uppmärksamhet.

