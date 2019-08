USA: Vänsterradikala Ilhan Omar hånade misshandlad högerpolitiker

USA Den vänsterradikala kongressledamoten Ilhan Omar har delat ett twitterinlägg som hånar och stödjer en misshandel av den republikanska senatorn Rand Paul. Omar hör till den informella vänsterradikala gruppen ”The Squad”, tillsammans med bland andra Alexandria Ocasio-Cortez, och har tidigare anklagats för antisemitism.

Den 3 november 2017 överfölls den republikanska senatorn Rand Paul av en granne som bröt flera revben på Paul. Grannen Rene Boucher var registrerad demokrat, men enligt hans advokat berodde misshandeln på en granntvist och inte politik.

Boucher erkände sig skyldig till misshandel och dömdes till 30 dagars fängelse, ett års villkorlig dom, 100 timmars samhällstjänst och 10 000 dollar i böter. Han dömdes också till att betala 582 834 dollar i skadestånd till Paul, som fått operera bort en bit av ena lungan efter misshandeln.

Som svar på ett Twitter-inlägg som kritiserade Rand Paul skrev skådespelaren Tom Arnold att Paul var en lögnare, och uttryckte sympati för Rene Boucher, som enligt Arnold ”ryckte av honom tupén”.

Imagine being Rand Paul's next door neighbor and having to deal with @RandPaul lying cowardly circular whiney bullcrap about lawn clippings. No wonder he ripped his toupee off.

Det hånfulla påhoppet retweetades av den vänsterradikala kongressledamoten Ilhan Omar, som Rand Paul hade kritiserat.

Omar valdes in i representanthuset 2018 för, och blev därmed den första kongressledamoten med somalisk bakgrund. Tillsammans med Rashida Tlaib, som valdes in samtidigt, är hon också en av de två första muslimska kvinnorna att väljas till kongressen.

Omar hör till det demokratiska partiets vänsterflygel och räknas också till den informella gruppen ”The Squad”, tillsammans med Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez och Ayanna Pressley. Begreppet ”The Squad” etablerades av Ocasio-Cortez när hon lade upp ett foto av de fyra på Instagram.

I juli 2019 gick president Trump till angrepp på gruppen som han uppmanade att ”åka tillbaka och hjälpa till att laga de helt förstörda och brottsangripna ställen där de kom ifrån”. Trump fick hård kritik för tweeten, och många pekade på att tre av medlemmarna i the Squad är födda i USA.

….and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019