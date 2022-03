Sverige överlägset mest generöst med beviljade medborgarskap i EU

Sverige gav överlägset flest utländska medborgare svenskt medborgarskap av alla länder i EU under 2020, både sett till andel av befolkningen och andel av de utländska medborgarna i landet. Det visar nya siffror från Eurostat.

Sverige är i topp när det gäller antalet beviljade medlemskap i EU under år 2020, rapporterar Eurostat. Under året beviljade Sverige 80 200 medborgarskap, vilket är 11 procent av de 729 000 beviljade medborgarskapen i EU totalt under 2020.

I antal har Italien (131 800 eller 18 procent av det totala antalet för EU), Spanien (126 300 eller 17 procent), Tyskland (111 200 eller 15 procent) och Frankrike (86 500 eller 12 procent) beviljat fler medborgarskap än Sverige, men de är alla betydligt mer folkrika länder.

I andel av befolkningen i landet har Sverige delat ut överlägset flest medborgarskap, med ett tillskott på 0,77 procent nya medborgare år 2020. För Italien, som delade ut flest antal, är andelen 0,22 procent av den sammanlagda befolkningen. Motsvarande siffra för Spanien är 0,27 procent, för Tyskland 0,14 och för Frankrike 0,13.

Räknat i andel av utlänningar i landet så har Sverige beviljat överlägset flest medborgarskap av alla länder i EU, med 8,6 medborgarskap beviljade per 100 utländska medborgare i landet. På andra plats kommer Portugal med 5,5, följt av Nederländerna med 4.8, Finland med 2.9, Italien med 2.6 och Spanien och Belgien med 2,4 var. Snittet för hela EU är 2,0.

Den största grupp som fick medborgarskap i något EU-land var marockaner, med 68 900 nya medborgare i EU, av vilka 86 procent fick medborgarskap i Spanien, Italien eller Frankrike. På andra plats kom syrier, med 50 200 nya EU-medborgare, av vilka 49 procent blev medborgare i Sverige.

Därefter följer albaner, med 40 500 medborgarskap, rumäner med 28 700, brasilianare med 24 100, turkar med 23 700, ukrainare med 18 100, indier med 16 400, pakistanier med 16 000, och britter 16 000.

