Tarantino sågar Marvelstjärnor – får mothugg av Shang-Chi

Stjärnregissören Quentin Tarantino är trött på Marvelfimernas dominans, och menar att de skådespelare som blivit berömda på sina Marvel-roller inte är riktiga filmstjärnor. Det säger Tarantino i podcasten 2 Bears, 1 Cave enligt sajten Mediaite.

– Vi har alla dessa skådespelare som blivit kända genom att spela dessa karaktärer. Men de är inga filmstjärnor. Eller hur? Captain America är stjärnan. Thor är stjärnan, säger Tarantino till poddaren Tom Segura.

– Jag är inte den förste som säger det, det har sagts ziljontals gånger vet du, men du fattar, det är karaktärerna som blivit stjärnorna, fortsätter Tarantino.

Problemet med Marvelfilmerna är enligt Tarantino att de är de enda filmer som får hajp i Hollywood nu för tiden, och att det inte finns plats för andra produktioner.

– Mitt enda problem med dem är att de är de är de enda saker som tycks bli gjorda, och de är de enda saker som tycks skapa någon slags entusiasm hos fansen eller till och med hos studion som gör dem. Det är vad de är upphetsade över.

– Så det är det faktum att de är det enda som representerar filmer i eran just nu. Det finns inte riktigt plats för något annat, det är mitt problem.

Tarantino erkänner emellertid att han förmodligen hade uppskattat Marvelfilmerna mer om han hade varit betydligt yngre.

– Om de här filmerna hade kommit när jag var i 20-årsåldern hade jag varit totalt jävla glad och älskat dem. Fast de hade inte varit de enda filmer som gjorts, de hade kommit bland en massa andra filmer. Men jag är nästan 60 nu så nej, jag är inte så upphetsad över dem.

Intervjun med Tarantino fick stor uppmärksamhet i USA, och skådespelaren Simu Liu, som spelar huvudrollen i Marvelfilmen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ger kultregissören svar på tal i ett inlägg på Twitter.

Även regissören Martin Scorsese har sågat Marvelfimernas dominans, och Liu skriver att ”om de enda grindvakterna för filmstjärnor hade varit Tarantino och Scorsese, hade jag aldrig fått möjligheten att spela huvudrollen i en film för över 400 miljoner dollar”.

Liu skriver vidare att han beundrar regissörerna som genier, ”men de har inte rätt att se ned på mig eller någon annan”.

If the only gatekeepers to movie stardom came from Tarantino and Scorsese, I would never have had the opportunity to lead a $400 million plus movie.

I am in awe of their filmmaking genius. They are transcendent auteurs. But they don't get to point their nose at me or anyone.

— Simu Liu (@SimuLiu) November 22, 2022