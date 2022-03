Transperson vinner simtävling för kvinnor – sågas av Caitlyn Jenner

USA I torsdags gick de nationella collegemästerskapen i simning av stapeln i USA. En av vinnarna blev Lia Thomas, en transperson som tidigare tävlade mot män, rapporterar New York Post.

Det var i distansen 500 yard (drygt 450 meter) som Lia Thomas vann med tiden 4:33,24, vilket var 1,75 sekunder snabbare än den närmaste utmanaren Emma Weyant.

Vid prisutdelningen hördes spridda burop när Thomas presenterades som vinnaren, medan tvåan Weyant mottog stora applåder.



Innan könsbytet tävlade Thomas i tre år som man för University of Pennsylvania i Philadelphia. Efter ett sabbatsår i och med könsbytet återvände sedan Thomas till simbanan – den här gången i kvinnoklassen.

I USA har Thomas vinst väckt debatten om huruvida transpersoner som genomgått puberteten som män ska tillåtas tävla mot biologiska kvinnor.

En av kritikerna är Caitlyn Jenner, transperson och tidigare olympisk mästare som Bruce Jenner, som inte tycker att Thomas bör få tävla i kvinnoklassen.

Thank you @seanhannity and @HeyTammyBruce for having a conversation grounded in common sense. All we want to do is protect women’s and girls sports! It’s that simple. And calling out the libelous, defamatory lies of @PinkNews and @emilychudy @benjamincohen https://t.co/pt8shvyyIS

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) March 19, 2022