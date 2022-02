Trudeau anklagar frihetskonvojen för ”hatisk retorik” – föredrar BLM

KANADA I helgen gjorde den så kallade ”frihetskonvojen” med kanadensiska lastbilschaufförer entré i huvudstaden Ottawa för att protestera mot landets vaccinkrav. Premiärministern Justin Trudeau var emellertid inte nöjd med deras närvaro. På en virtuell pressträff under måndagen anklagade han konvojen för ”hatisk retorik”, samtidigt som han gav sitt stöd till BLM-rörelsen.

– Jag har varit med på protester och demonstrationer tidigare, när jag hållit med om målen och stöttat människorna som uttryckt deras oro och problem. Black Lives Matter är ett utmärkt exempel på det, sade Trudeau under den dryga halvtimmen långa pressträffen.

Han fortsatte:

– Men jag har också valt att inte gå i närheten av protester som uttryckt hatisk retorik, våld mot medborgare och en respektlöshet, inte bara mot vetenskapen utan också mot sjukvårdspersonal på frontlinjen och – uppriktigt sagt – de 90 procent av lastbilschaufförer som har gjort det rätta för att hålla kanadensare säkra och sätta mat på våra bord.

NOW – Canada's PM Justin Trudeau accuses the trucker convoy crowd of "hateful rhetoric" and "violence toward citizens," he rather prefers to attend BLM protests. pic.twitter.com/JpPhpTKZhm

De varma känslorna mellan BLM och Justin Trudeau har emellertid inte alltid varit ömsesidiga. Under en protest i februari 2017 kallade Yusra Khogali, medgrundare till BLM-kapitlet i Toronto, Trudeau för en ”vit makt-terrorist”.

Anklagas för högerextremism

Under pressträffen anklagade den kanadensiske premiärministern vissa av demonstranterna för att använda sig av nazistsymboler och ”rasistiska flaggor” samt för att vandalisera delar av huvudstaden.

– Under de senaste dagarna var kanadensare chockade och uppriktigt sagt äcklade av beteendet hos vissa som protesterade i den här nationens huvudstad.

Läs även: Kanadensiska lastbilschaufförer protesterar mot Trudeau i ”frihetskonvoj”

Enligt Fox News, som hänvisar till lokala medier och filmer från Ottawa, har demonstrationerna överlag varit fredliga. Det finns dock uppgifter om att en del demonstranter ska ha urinerat på krigsstatyer, vilket utreds av kanadensisk polis.

Därtill satte demonstranter skyltar och flaggor på statyn av den ikoniske kanadensiske löparen Terry Fox, som med ett amputerat ben sprang från öst till väst i Kanada för att samla in pengar till cancerforskning.

There are some lines you don’t cross. pic.twitter.com/yG9Mg2k46v

På Twitter cirkulerar även ett antal bilder av personer som håller i en nazistflagga under demonstrationen. Hur många sådana symboler som totalt sett ska ha funnits på demonstrationen är oklart.

Nazi flag during freedom convoy protest at Parliament Hill, Ottawa, Canada. pic.twitter.com/ATFHJlEeIs

Kritiseras efter att ha lämnat huvudstaden

Det var på fredagskvällen som uppemot 50 000 lastbilschaufförer anlände till Ottawa, rapporterar Daily Mail. I helgen slöt tusentals personer upp till demonstrationen och samlades utanför landets parlament i Ottawa för att protestera mot landets vaccinkrav.

Canada isn’t going to take more lockdowns and COVID restrictions.

Trudeau var emellertid inte där för att motta demonstranterna. Enligt CBC hade premiärministern redan vid då lämnat huvudstaden och befann sig av säkerhetsskäl på en hemlig plats i ”huvudstadsegionen”.

Trudeau har därefter uppgett att han testat positivt för covid-19 och därför befinner sig i isolering. Han ska enligt egen utsago vara symtomfri.

Efter att det uppdagats att premiärministern lämnat huvudstaden gick kritiker ut och sågade honom för beslutet.

What type of leader goes into hiding when the entire country is calling him out.

— ‘The Dr. Debra Soh Podcast’ is on all platforms (@DrDebraSoh) January 30, 2022