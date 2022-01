Kanadensiska lastbilschaufförer protesterar mot Trudeau i ”frihetskonvoj”

KANADA En minoritet högerextrema rasister eller frustrerade arbetare som fått nog? Åsikterna går isär om den så kallade ”fihetskonvoj” i Kanada som är på väg till Ottawa för att protestera mot landets vaccinkrav. Konvojen har fått stöd av bland andra Elon Musk, och har samlat in över 6 miljoner dollar.

En konvoj med lastbilar och andra fordon är på väg till Kanadas huvudstad i protest mot landets vaccinkrav. ”Frihetskonvojen” beräknas vara framme i Ottawa på lördag, och polisen i Ottawa varnar för störningar i trafiken och uppmanar människor att hålla sig hemma.

På en pressträff på onsdagen kallade Kanadas premiärminister Justin Trudeau konvojen för en ”marginell minoritet” som har ”oacceptabla åsikter” och inte representerar Kanadensare.

– Den lilla marginella minoritet av människor som är på väg till Ottawa, som har oacceptabla åsikter som de uttrycker, representerar inte Kanadensarnas åsikter, sade Trudeau enligt Global News.

– Kanadensare som varit där för varandra, som vet att man ska följa vetenskapen och kliva fram för att skydda varandra är det bästa sättet att fortsätta försäkra våra friheter, våra rättigheter, våra värderingar som ett land, fortsatte han.

Kanadensiska anti-hat-nätverket skriver i ett inlägg på Twitter att konjoven är en ”högerextremt projekt” och att organisatörerna för vad man kallar ”FluTrucksKlan” är antisemiter, islamofober och rasister som uppmanar till våld.

The so-called 'freedom convoy' that has raised over $6m is a far-right project. If you look at the #FluTrucksKlan organizers and promoters, you'll find Islamophobia, antisemitism, racism, and incitements to violence.#freedomconvoy #flutruxklan #cdnpoli https://t.co/qMltVw49NR

