Trudeaus undantagslagar backas av parlamentet

KANADA I samband med protesterna över landets vaccinkrav och covidrestriktioner har Kanadas premiärminister Justin Trudeau infört undantagslagar för att kväsa demonstrationerna. Det innebär att hans regering får utvidgad makt att bland annat frysa personers bankkonton. Åtgärderna backas nu av det kanadensiska parlamentet, rapporterar BBC.

Protesterna tog fart i samband med att den så kallade ”frihetskonvojen” – en konvoj bestående av lastbilschaufförer som åkte igenom landet för att protestera mot arbetskårens vaccinkrav – anlände till huvudstaden Ottawa i slutet av januari.

Konvojen har ockuperat delar av Ottawa sedan de anlände, och protesterande lastbilschaufförer har även blockerat Ambassador Bridge i Ontario som är en viktig gränsövergång till Detroit i USA.

Läs även: Kanadensiska lastbilschaufförer protesterar mot Trudeau i ”frihetskonvoj”

För att få ett slut på demonstrationerna har Kanadas premiärminister Justin Trudeau infört undantagslagar i landet. Under måndagens röstade det kanadensiska parlamentet igenom att förlänga dessa undantagslagar. Beslutet vann med 185 röster mot 151, meddelar BBC.

I omröstningen fick Trudeau stöd från sitt eget liberala parti samt vänsterpartiet NDP. Medlemmar av det konservativa oppositionspartiet röstade däremot nej.

De nya lagarna ska stoppa ekonomiskt stöd till demonstranterna och innebär att kanadensiska banker ska frysa bankkonton som man misstänker används till stöd för demonstranterna. De ger också rätt att stoppa samlingar i vissa delar av Ottawa samt förbjuda resor till protestzoner.

Under lördagen meddelade regeringen att man frusit åtminstone 76 bankkonton kopplade till protesterna, vilket motsvarar summor på uppemot 23,5 miljoner kronor (3,2 miljoner kanadensiska dollar). Protesterna i huvudstaden kvästes efter en insats av kanadensisk polis under helgen.

I ett uttalande under måndagen säger Trudeau att undantagslagarna är fortsatt nödvändiga för att förhindra nya blockader och att de inte kommer att finnas ”en endaste dag mer än nödvändigt”.

Den konservativa oppositionsledaren Candice Bergen hävdar emellertid att ett fortsatt undantagstillstånd inte är nödvändigt och att premiärministern har alla möjligheter att stoppa blockader med befintlig kanadensisk lag.

My statement on the passing of the measures under the Emergencies Act, and our Conservative motion to revoke them. pic.twitter.com/xUU1iXgJy8

— Candice Bergen (@CandiceBergenMP) February 22, 2022