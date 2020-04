Trump stoppar invandringen till USA

USA:s president Donald Trump skriver på Twitter att han kommer underteckna en presidentorder som temporärt stoppar all invandring till USA på grund av coronaviruset.

”I ljuset av attacken från den Osynliga Fienden, samt behovet av att skydda våra STORA amerikanska medborgares arbeten, kommer jag underteckna en Presidentorder för att tillfälligt stoppa all invandring till USA!” skriver Trump i Tweeten, som postades sent på måndag kväll amerikansk tid.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020