Trump till attack mot Facebook och Twitter efter avstängningar

USA Efter att Facebook har stängt av vad man kallar för ”farliga individer” från Facebook och Instagram får plattformen hård kritik av president Donald Trump. Presidenten anklagar Facebook och Twitter, som stängt av skådespelaren James Woods, för att censurera amerikanska medborgare.

Den 3 maj meddelade Facebook att man stänger av flera personer, bland annat Alex Jones, Paul Joseph Watson, Louis Farrakhan och Milo Yiannopoulos från sina plattformar Facebook och Instagram.

– Vi har alltid stängt av individer eller organisationer som främjar eller deltar i våld och hat, oavsett deras ideologi, sade Facebook i ett uttalande.

De flesta av de avstängda personerna räknas till den amerikanska högern, och president Trump kommenterade avstängningarna i ett inlägg på Twitter.

”Jag fortsätter bevaka censureringen av AMERIKANSKA MEDBORGARE på sociala medier. Detta är Amerikas Förenta Stater – och vi har vad som är känt som YTTRANDEFRIHET! Vi bevakar och ser, noga!!” skrev presidenten.

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019