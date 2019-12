Trump till Thunberg: ”Chill Greta, Chill!”

USA Donald Trump tycker att det är ”löjligt” att Greta Thunberg har blivit utnämnd till årets person av tidningen Time, och uppmanar den unga klimataktivisten att ta det lugnt. ”Chill Greta, Chill!” skriver USA:s president på Twitter.

Times ”person of the year” 2019 är den 16-åriga svenskan Greta Thunberg som har tagit världen med storm med sitt bistra budskap om klimatförändringar.

Utnämningen kommenteras på Twitter av den man som blev årets person efter att ha vunnit presidentvalet 2016, Donald Trump.

”Så löjligt”, skriver presidenten som kommentar till en tweet där Thunberg gratuleras. Han tycker att Thunberg borde ”jobba på sitt aggressionsproblem” samt gå på bio med en kompis.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019