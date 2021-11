TV4:s stapelstrul: ”Så uselt att jag saknar ord”

SVERIGE Stapeldiagram verkar inte vara TV4:s starka sida. När Nyhetsmorgon skulle presentera stödet för riksdagspartierna blev det mesta fel – något som många i sociala medier har reagerat på.

I lördagens Nyhetsmorgon i TV4 presenterades resultatet av en opinionsmätning i form av ett stapeldiagram. Men nivån på staplarna stämde inte överens med siffrorna som angavs för de olika partierna.

Miljöpartiet, med ett stöd på fyra procent, fick en stapel som nådde ända upp till fem procent. Samtidigt hade Kristdemokraterna med fem procent en stapel som bara nådde till fyraprocentsstrecket.

Socialdemokraterna fick i sin tur 26 procent i mätningen, men av stapeln att döma låg stödet på närmare 30 procent.

Sverigedemokraterna stöddes av 20 procent men enligt stapeln låg partiet snarare strax under den siffran. Även Vänsterpartiet fick en för låg stapel.

En som har reagerat på diagrammet är Johan Ingerö, policyansvarig i KD:s partiledarstab. Han skriver på Twitter:

Per Lindgren från podcasten ”God ton” kallar det uselt.

Detta är så uselt att jag saknar ord. Titta på staplarna och jämför med y-axeln. SD som har 20 ligger under 20. KD som har 5 ligger under 5 och även under MP som har 4. S som har 26 ligger en mil över 25. Hur mkt hatar man sitt eget förtroendekapital när man gör såhär @TV4 pic.twitter.com/doPQEuHoxv

— Per Lindgren (@lindgren_p)