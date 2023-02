Twitters förra ledning förhördes i kongressen – Musk: ”Woke Stasi kände hettan idag”

På onsdagen fick flera av Twitters tidigare chefer vittna framför den amerikanska kongressen, rapporterar Fox News. Förhöret skedde efter publiceringen av The Twitter Files, en serie avslöjanden som visar hur de tidigare cheferna i skymundan jobbade för att censurera obekväma röster på plattformen – ibland under FBI:s överseende. ”Woke Stasi kände hettan idag”, skriver Twitters nye ägare Elon Musk på Twitter.

De före detta Twitter-cheferna som intervjuades av republikanerna i kongressen var James Baker, Vijaya Gadde, Yoel Roth och Anika Coller Navaroli.

Cheferna – vars interna chatkonversationer när de jobbade på företaget har offentliggjorts i samband med The Twitter Files – hördes bland annat om deras censur av storyn om Hunter Bidens laptop.

Storyn publicerades av New York Post kort innan presidentvalet och i den avslöjades en mejlkonversation mellan Hunter Biden och en chef på ett ukrainskt energibolag, där chefen tackade Hunter för att ha satt honom i kontakt med fadern Joe Biden samt bad om råd för hur han skulle använda Hunters inflytande till bolagets fördel.

I förhöret var tongångarna stundtals hårda och de forna Twitter-cheferna anklagades bland annat för att genom sin censur ha försökt påverka utgången av valet.

– Ni, mina damer och herrar, ingrep medvetet och villigt i USA:s presidentval 2020, sade kongressledamoten Clay Higgins (R) enligt Fox News.

”Woke Stasi kände hettan idag”

Efteråt twittrade Elon Musk om förhöret.

”Woke Stasi kände hettan idag”, skrev den nya Twitter-ägaren. I en efterföljande tweet länkar han till Wikipedia-sidan för De andras liv (2006), en prisbelönt tysk film om den östtyska underrättelsetjänsten Stasi och deras spionage på medborgarna.

På den amerikanska vänsterkanten är folk inte lika imponerade av förhöret. Alexandria Ocasio-Cortez, en kongressledamot som tillhör Demokraternas vänsterflygel, tycker att republikanerna ”floppade spektakulärt”.

Fascinating how after years of “debate me!!!” cries, the moment Republicans won control of committee debates and hearings, they flopped spectacularly.

They controlled the topic, time, witnesses, named their “star” members, and STILL failed. What’s going to be their excuse now?

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 9, 2023