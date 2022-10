Ukraina får hjälp av ”Luke Skywalker”

I striden mot de ryska invasionsstyrkorna får nu Ukraina hjälp från ett något oväntat håll. Mark Hamill, känd som Luke Skywalker i Star Wars-filmerna, blir ny ambassadör för Ukraina-projektet Army of Drones.

– Ukrainarna behöver drönare för att skydda deras land, deras frihet och värderingarna i hela den demokratiska världen, säger skådespelaren enligt CNN.

Army of Drones är ett led i insamlingsplattformen UNITED24, ett initiativ initierat av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj för att stödja Ukraina i kriget mot Ryssland. Projektet syftar till att hjälpa landet med upphandling och reparation av drönare samt pilotutbildning.

Mark Hamill presenterades som ambassadör för projektet i ett onlinesamtal med president Zelenskyj under torsdagen.

– För ukrainarna betyder det här mycket. Precis som i Star Wars kommer det goda att triumfera över det onda och ljuset kommer besegra mörkret. Med dig i laget, finns det ingen annan väg runt det, sade Zelenskyj i samtalet.

På Twitter skriver skådespelaren att han är hedrad över att åta sig rollen.

Honored to be an Ambassador for the Army of Drones and to help President Zelenskyy and the people of Ukraine in any way possible 🇺🇦@ZelenskyyUA @U24_gov_ua pic.twitter.com/1JafSR7Nny

— Mark Hamill (@MarkHamill) September 29, 2022