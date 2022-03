Ukraina hotar att döda ryska krigsfångar

Nu hotar den ukrainska arméns specialstyrkor med att döda tillfångatagna ryska artillerisoldater, vilket skulle vara ett krigsbrott. Uppgiften kommer från den ukrainska försvarsmakten, som publicerade ett inlägg på Facebook riktat mot ryska artillerisoldater på onsdagen.

I inlägget skrev man bland annat ”ingen nåd, och inget ’snälla döda mig inte, jag ger mig’ kommer hjälpa. Varenda en, oavsett om det är förare, befäl eller laddare, kommer skäras ned som små grisar”. Delar av inlägget om att döda tillfångatagna soldater skrevs om på torsdag morgon, men originalinlägget kan ses i redigeringshistoriken.

Hoten mot ryska artillerisoldater har även förmedlats av den regeringstrogna tidningen The Kyiv Independent. I en tweet på onsdagen skrev tidningen att ”Ukrainas specialstyrkor har varnat för att man kommer döda tillfångatagna ryska artillerisoldater som svar på deras ’brutala angrepp’ mot civila och städer”.

Efter hård kritik raderades det första inlägget, och The Kyiv Independent publicerade en ”korrigering” där man tagit bort formuleringen om att tillfångatagna ska dödas.

⚡️Correction: Ukrainian special forces will no longer capture Russian artillerymen.

The command of Ukraine’s Special Operations Forces has warned that it will not spare Russian artillerymen in response to their “brutal shelling” of civilians and cities.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022