Uppgift: Nysläppt sexualsadist torterade kvinna i tre dygn

På lördagen grep polisen en man i Skärholmen som misstänkt för grov misshandel, våldtäkt och övergrepp i rättssak. Polisen ska ha larmats till platsen av grannar som sett en blodig kvinna på en balkong.

När polisen kom till platsen flydde mannen genom ett fönster, men jagades ikapp och greps, rapporterar Expressen.

Enligt uppgifter till Expressen har mannen hållit en kvinna fången i tre dygn under vilka han våldtagit och misshandlat henne under tortyrliknande former, som att bränna henne med cigaretter och trampa på hennes hals.

Kvinnan, som är i 20-årsåldern, har ännu inte genomgått ordentliga förhör men har berättat att hon utsatts för omfattande sexuellt våld.

– Vissa av detaljerna i hennes berättelse stämmer också överens med detaljer från brottsplatsundersökningen, säger kammaråklagare Kajsa Hultqvist till Expressen.

Mannen har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, grov misshandel och övergrepp i rättssak.

Expressen uppger att mannen nyligen avtjänat ett fängelsestraff på fyra år och sex månader för våldtäkt, grov misshandel och grov kvinnofridskränkning efter att flera gånger ha misshandlat sin dåvarande sambo grovt, vid ett tillfälle medan hon ammade deras nyfödda barn.

Då var han villkorligt frigiven från ett tidigare fängelsestraff på sju år för att bland annat ha bundit fast, våldtagit och skurit en kvinna i underlivet.

Mannen förekommer under ett 20-tal punkter i belastningsregistret, av vilka flera rör kontaktförbud mot olika kvinnor.

