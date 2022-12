Upplopp i Frankrike efter massaker på kurder

På fredagen öppnade en 69-årig fransk pensionär eld mot ett kurdiskt kulturcenter och ett närliggande kurdiskt café i centrala Paris. Tre personer dödades och flera skadades i attacken och efter dådet utbröt våldsamma upplopp vid närliggande gator.

Det var vid tolvtiden på dagen som gärningsmannen avlossade flera skott på gatan Rue d’Enghien i den franska huvudstaden. Panik utbröt och flera människor flydde hals över huvud från skottlossningen.

Enligt uppgift till Reuters ska alla tre som omkom i skjutningen ha varit av kurdisk härkomst. Ytterligare tre rapporteras ha skadats i attacken, varav en ska ha livshotande skador.

Den 69-årige misstänkte kunde gripas kort efter dådet. Även han rapporteras ha skadats i samband med attacken.

Landets inrikesminister Gerald Darmanin säger att gärningsmannen hade utlänningar som måltavla, men att polisen vid det här laget inte har några bevis för att det ska ha varit specifikt riktat mot kurder, skriver AP. Polisen undersöker nu om gärningsmannen hade ett rasistiskt motiv till dådet.

Enligt åklagaren Laure Beccuau ska mannen nyligen ha släppts på fri fot medan han inväntar en rättegång för en sabelattack mot ett migrantläger i Paris för ett år sedan, där några personer ska ha kommit till skada.

Vidare säger hon att roteln för kontraterrorism har kopplats in i utredningen men att man än så länge inte har funnit något terrormotiv till dådet, skriver AP.

Inrikesminister Darmanin säger att den misstänkte 69-åringen är en fransk medborgare. Enligt ministern ska han ha varit medlem i en skytteklubb och ägt flera vapen. Däremot finns inga kända kopplingar till några extremistiska organisationer.

Sten kastades mot polisen

Efter attacken utbröt upplopp i närheten av brottsplatsen där medlemmar ur den kurdiska diasporan drabbade samman med polisen.

Bland annat ska stenar och bultar ha kastats mot polisen och flera poliser ha skadats i våldsamheterna, skriver den franska tidningen Le Monde. Därtill ska ha slagord skrikits mot Turkiet och dess ledare Erdogan.

Enligt Reuters ska kravallpolisen ha använt tårgas för att driva tillbaka den arga folkmassan.

I filmer på sociala medier ser hur upploppsmakare sammandrabbar med kravallpolisen.

Members of the Kurdish community started attacking French police near the site of the attack and the unrest is now spreading to other parts of town too. pic.twitter.com/yyXE58aBwv

There are major riots in Paris after today’s deadly terror attack against a Kurdish cultural center.

In Paris, members of the Kurdish community began demonstrations and riots in connection with the shooting near the Kurdish cultural center.

Kurdish demonstrators accuse Turkey of organizing the shooting. The police used tear gas. pic.twitter.com/F909hNJ6lT

