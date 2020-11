Upplopp i USA – presidentval ännu inte avgjort

Dramatiken är stor i USA efter tisdagens mycket jämna presidentval. Biden har för närvarande ledningen i rösträkningen men har ännu inte uppnått tillräckligt antal elektorsröster, medan Trump leder i flera av de delstater som återstår. New York och Portland drabbades av upplopp under onsdag natt, och Trumps kampanj kräver omräkning i Michigan, där Biden utropats till segrare.

Nationalgardet i Oregon kallades på onsdagnatten in på grund av upplopp i Portland, rapporterar Fox News. Fönster ska ha krossats och elva personer har gripits.

Läs även: Aftonbladets Sima jämför Trumpsupportrar med IS

Det var även oroligt i New York, där 50 personer greps av polis, som beslagtog knivar, explosiva varor och en elchockspistol.

A woman is arrested in New York City after she spat on a police officer’s face and screamed “f*ck you, fascist”

pic.twitter.com/9wwxZuFgxz

— Daily Caller (@DailyCaller) November 5, 2020