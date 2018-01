Ursinnig Vänsterpartist till storms mot Nyheter Idags avslöjande: ”Fruktansvärt oseriöst att publicera mitt namn i er propaganda!”

ÖREBRO Efter Nyheter Idags avslöjande om hur en vänsterpartistisk politiker i Örebro skrivit ett debattinlägg om att M och S vilar på en rasistisk politik går vänsterpartiets politiska sekreterare i Örebro, som själv gillat inlägget, till argsint attack mot Nyheter Idag. Enligt Johannes Nilsson är NI en lekstuga vars läsare håller en ”intellektuell standard under all mänsklig nivå”.

Nyheter Idag publicerade under tisdagen den 2 januari ett avslöjande om att en vänsterpartistisk politiker i Örebro vid namn Nadja Pesant Awad har skrivit ett blogginlägg där hon förklarar att Moderaterna och Socialdemokraterna vilar på en rasistisk grund.

Nadja Pesant Awad delade sitt blogginlägg på Facebook där Johannes Nilsson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Örebro, uttryckte sitt stöd med en gillamarkering.

Nyheter Idag har sökt Nadja Pesant Awad (V) och Johannes Nilsson (V) för en kommentar.

Nilsson svarar med att han inte vill kommentera och att hans gillamarkering på Facebookinlägget inte ska tolkas som att Vänsterpartiet i Örebro ställer sig bakom Awads kontroversiella, hans gillamarkering ska endast ses som något han står för som privatperson.

Kort efter att Nilsson avböjt att kommentera varför han gillar det inlägg som pekar ut M och S politik som rasistisk, börjar han skriva till Nyheter Idags medarbetare Elliot Lorentz via messenger, att det är oseriöst att informera väljare om att han ger medhåll till Awads inlägg.

”Fruktansvärt oseriöst att publicera mitt namn i er propaganda! Vad är det ens i Nadjas text ni ville ha synpunkter på”, skriver Johannes Nilsson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Örebro till Nyheter Idag.

Nyheter Idag förklarar att det är av pressetisk sed att låta omnämnda personer få en chans att bemöta det som skrivs och därför har NI sökt båda Nadja Pesant Awad och Johannes Nilsson.

”Bygger ni vanligtvis er journalistik på vad privatpersoner lajkar på FB”, undrar Nilsson.

”Lekstuga är vad det här är.”

Det är förstås beklagligt att du blir ledsen och upprörd, men kan du inte stå för att du gillade inlägget och berätta vad du tyckte var bra?

”Det här gör ni bara för att smutsa ner debatten och att skapa polemik. Det verkar vara er agenda och framförallt när det gäller förhållandet till V. Nu verkar dessutom ha väldigt svårt att skilja på officiella ställningstaganden och personliga analyser.”

Nyheter Idag har tidigare avslöjat hur Vänsterpartiets kommunpolitiker Nadja Pesant Awad dömt ut all kritik mot hedersvåld som islamofobi.

Att Nyheter Idag avslöjade det är, enligt Johannes Nilsson, mycket tråkigt.

”Nadja har ni dessutom hackat på vid flera tillfällen, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Nästan så att man undrar om ni har nåt emot just henne? Hon är en engagerad och empatisk fritidspolitiker vilket inte är lätt i dagens hårda medieklimat. Jag är ledig och har inget intresse av att ta någon generell debatt på er sida just nu. Återkom gärna om ni har en konkret fråga om något. Framöver får ni gärna meddela vederbörande att ni publicerar namn i artiklar. Det är kutym och god sed i största allmänhet, säger Johannes Nilsson i kommentar till Nyheter Idag efter att Nyheter Idag bett honom om en kommentar.

Han passar även på att konstatera att Nyheter Idags läsare håller en ”intellektuell standard under all mänsklig nivå”.

”För övrigt. Kommentarerna på ert inlägg just nu är verkligen skrämmande. Den intellektuella standarden är under all mänsklig nivå och något av det värsta jag läst på långe. (Har förvisso aldrig läst era inlägg tidigare, det kanske är såhär det brukar se ut) Många av inläggen ligger på gränsen av vad lagen tillåter. Flera av dem förmodligen på fel sida. Kommer du som upphovsman att moderera kommentarsfältet, eller måste man avbryta semestern och agera i frågan själv?”

Har du förståelse för de minoritetsgrupper i Örebro som är oroliga för att det är ovanligt många islamister i er stad?

”Självklart. (V)i har en politik mot det. Men vad har det med Nadjas analys av S och M att göra? Och vad hjälper det hat som sprids på NI mot det?”