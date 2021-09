USA:s kritik mot talibanregeringen: Inga kvinnliga ministrar

Talibanerna har bildat en ny interimsregering i Kabul och USA:s utrikesdepartementet är kritiskt till laguppställningen och anser att regeringen innehåller för många terrormisstänkta – och för få kvinnor. Samtidigt rapporteras att Talibanerna börjat måla över väggmålningar i Kabul, inklusive en som föreställer Black Lives Matter-ikonen George Floyd, som dödades under ett polisingripande förra året.

Det amerikanska utrikesdepartementet protesterade under tisdagen mot den interimsregering som talibanerna bildat i Afghanistan. Bland annat kritiserade en talesperson bristen på kvinnliga ministrar, rapporterar The Hill.

“Vi har varit tydliga med att vi tycker det afghanska folket förtjänar en inkluderande regering”, säger en talespersonen för departementet.

Utrikesdepartementet anmärker på att den nya afghanska regeringen “uteslutande består av medlemmar av talibanerna eller dess allierade och innehåller inga kvinnor”.

Talibanerna har tidigare sagt att de uppmanar kvinnor att delta i regeringsarbetet, i ett försök att framstå som mindre extrema i sin kvinnosyn än de var när de kontrollerade landet under andra halvan av nittiotalet, enligt The Hill.

Förutom könsfördelningen är det amerikanska utrikesdepartementet kritisk mot några av regeringsmedlemmarnas ”kopplingar och historik”. Bland annat är talibanernas tillförordnade inrikesminister Sarajuddin Haqqan efterlyst i samband med ett terrordåd som 2008 dödade åtta människor i Kabul.

Målar över George Floyd-muralmålningar

Sedan talibanerna tog över den afghanska huvudstaden Kabul har de täckt över muralmålningar och ersatt dem med egna budskap, rapporterar The Guardian. En av målningarna som målats över föreställer amerikanen George Floyd, vars död i samband med ett polisingripande ledde till stora protester i USA sommaren 2021.

Omaid Sharifi är medgrundare av konstnärskollektivet ”Artlords” som står för en stor del av målningarna.

– Varje gång jag ser en av dem förstöras känns det som om även en del av mig förstörs och straffas, säger Sharifi till Guardian.

– De här muralmålningarna tillhör inte bara mig eller Artlords, de tillhör det afghanska folket eftersom vi bjudit in mellan femtio och hundra personer att måla var och en av dem.

Förutom George Floyd hade muralmålningar tillägnats drunknade flyktingar i Iran, en japansk biståndsarbetare som mördades 2019 och fredsavtalet som ledde till amerikanernas tillbakadragande i juli.

– Talibanerna är och var en väpnad rörelse som endast förstår vapen, våld, misshandel, halshuggning, självmordsvästar och bomber. De finns inga ord för konst i den talibanska ordboken. De kan inte ens föreställa sig konst. Jag tror inte de förstår det, det är därför de förstör det, säger Sharifi.

And it begun. The Taliban have started painting over our murals. They started with the historic one that marked the signing of #DohaDeal. #BaradarKhalilzadMural is no more. Instead, the black and white message says don’t trust the enemy’s propaganda, quoting Mullah Haibatullah. pic.twitter.com/Pls4McUQkj

— Omaid H. Sharifi-امید حفیظه شریفی (@OmaidSharifi) September 3, 2021