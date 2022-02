Utpekad Epstein-kollaboratör hittad död i häktet

FRANKRIKE Under natten till lördagen hittades den utpekade Epstein-kollaboratören Jean-Luc Brunel, 76, hängd i sin häktningscell i Paris, rapporterar Daily Mail. Brunel stod anklagad för att ha våldtagit minderåriga och inväntade rättegång vid tillfället för sin död.

Det var i augusti 2019 som nyheten briserade att den pedofil- och traffickinganklagade miljardären Jeffrey Epstein hittats död i sin häktningscell där han satt i väntan på rättegång.

Den officiella utsagon var att Epstein hängt sig själv i cellen men spekulationer tog snabbt fart om att något annat hade hänt, bland annat eftersom Epstein satt i häktet under särskild övervakning och då två kameror av okänd anledning ska ha slutat fungera kort innan hans död.

Nu har en utpekad kollaboratör till Epstein – den franske modellagenten Jean-Luc Brunel – gått ett liknande öde till mötes.

Brunel hittades död i sin häktningscell vid ettiden under natten till lördagen. Dödsorsaken uppges vara hängning. Han ska enligt uppgift ha varit ensam vid sin död och inga kameror ska ha övervakat hans sista stund i livet. Det är överlag ovanligt att celler i franska häkten kameraövervakas, uppger Daily Mail.

Den franske modellagenten greps i december 2020 på Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris medan han försökte borda ett flygplan till Senegal.

Han har pekats ut av Epstein-offret Virginia Giuffre för att ha försett Epstein med unga tjejer och har utöver det anklagats för flera våldtäkter – i vissa fall av flickor under 18. Vid ett tillfälle uppges han ha flugit över tre 12-åriga flickor från Paris till USA som en ”födelsedagspresent” till Epstein.

Giuffre – som nyligen uppmärksammats efter att ha ingått en förlikning med den brittiske prins Andrew över anklagelser om våldtäkt – uppger dessutom att Brunel ska ha våldtagit henne vid flertalet tillfällen.

På Twitter skriver hon att hon är besviken över att hon inte fick möta Brunel i en slutgiltig rättegång, men nöjd över att ha fått vittna mot honom förra året.

The suicide of Jean-Luc Brunel, who abused me and countless girls and young women, ends another chapter. I’m disappointed that I wasn’t able to face him in a final trial to hold him accountable, but gratified that I was able to testify in person last year to keep him in prison.

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) February 19, 2022