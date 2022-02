Utpekad koranbrännare lynchades av folkmassa

En psykiskt sjuk man som anklagades för att ha bränt Koranen i en moské lynchades av en folkmassa i Punjab i Pakistan, rapporterar Deutsche Welle. Lynchningen fördöms av Pakistans premiärminister Imran Khan, och 36 personer har gripits.

Mannen anklagades för att ha bränt en koran och försökt bränna en till i moskén i en by i Khanewal-distriktet i Punjab. När polisen kom till plats och försökte anhålla mannen, blev de angripna av en folkmassa på omkring 300 personer, som stenade den anklagade mannen och hängde hans kropp från ett träd.

Efter att ha fått förstärkning kunde polisen ta mannens kropp för obduktion. Mannen har identifierats som 41-årige Mushtaq Ahmed, som bor i området och är psykiskt sjuk.

– Den olycklige mannen har varit mentalt instabil under de senaste 15 åren, och enligt familjen försvann han ofta från hemmet under flera dagar, då han tiggde och åt vad han kunde hitta, säger områdets polischef Munawar Gujjar.

Filmklipp på händelsen har spridits på nätet, och polisen går igenom tillgängligt material för att identifiera gärningspersoner. Hittills har 36 personer frihetsberövats i ärendet.

Pakistans premiärminister Imra Khan skriver i ett inlägg på Twitter att lynchningar kommer ”hanteras med lagens fulla kraft”. Khan skriver även att han begärt en rapport om åtgärder mot både förövarna och mot ”de poliser som misslyckats att utföra sin plikt”.

We have zero tolerance for anyone taking the law into their own hands & mob lynchings will be dealt with full severity of the law. Have asked Punjab IG for report on action taken against perpetrators of the lynching in MIan Channu & against the police who failed in their duty.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 13, 2022