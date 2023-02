Vägrade servera poliser – fick sparken

En anställd på Pizza Squared i San Fransisco vägrade servera mat till poliser. Nu får personen sparken, rapporterar Fox KTVU.

Den anställde vägrade att servera poliserna den 29 januari – två dagar efter att bilder av hur Tyre Nichols misshandlades till döds av poliser släpptes till allmänheten, vilket lett till demonstrationer i USA.

Poliser brukar besöka pizzerian, och har aldrig tidigare blivit illa behandlade, säger Tracy McCray, ordförande för San Francisco Police Officers Association, till Fox KTVU.

– Våra poliser blev förvånade och bestörta över denna trångsynthet. Vi blev glada över att få ett omedelbart svar från ägarna, inklusive en uppriktig ursäkt för deras anställdas handlingar och ett löfte om att träffa de utsatta poliserna och åtgärda denna olyckliga situation, säger McCray.

I ett inlägg på Twitter, publicerat som ett svar till San Fransisco-polisen, skriver Pizza Squared att den anställda var provanställd på sin tredje dag, och fick sparken samma dag som incidenten inträffade.

This employee was a trainee & on his third day. When our shift manager told us about the incident after it happened, we expressly told him we didn’t share his views & that he was out of line. He was fired at the end of the day. When we notified by SFPOA, we apologized.

— Pizza Squared (@pizzasquaredsf) January 30, 2023