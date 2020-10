Vandaliserar kyrka – mitt på dagen

LONDON En man rev ett kors från en kyrka i Chadwell Heath i östra London på söndagen, vilket filmades och lades upp på sociala medier. Mannen greps av polis, som har bekräftat att vandaliseringen ägde rum.

En film som delats på Twitter av konton ”London & UK Crime” visar hur mannen står på kyrkans tak och sliter ned korset, mitt på dagen medan bilar åker förbi på gatan.

Händelsen bekräftas av det officiella Twitterkontot för polisen i Barking & Dagenham, som uppger att mannen har gripits och att händelsen utreds.

We are aware of a video circulating on social media of a male causing damage to a religious premises on High Road, Chadwell Heath. A male has been arrested and the matter is being investigated. Any witnesses please call 101 quote cad 4071/18OCT. 323EA

