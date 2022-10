Vänstern rasar när Zlatan poserar med Berlusconi

På tisdagen publicerade Zlatan Ibrahimovic en bild på sig själv tillsammans med Milans tidigare ägare, politikern Silvio Berlusconi, och nu rasar vänstern mot den svenska superstjärnan. Berlusconis parti Forza Italia ingår i den högerkoalition som nyligen vann det italienska parlamentsvalet.

I våras vann AC Milan italienska serie A, och i centrum för firandet stod den svenska fotbollstjärnan Zlatan Ibrahimovic, som förlängde sitt kontrakt med klubben.

Big Zlatan with a big speech after AC Milan won the Scudetto 🦁

