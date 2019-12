Westerholm: ”Det här är dödsstöten för Annie Lööfs politiska gärning”

STOCKHOLM Centerpartiets reträtt från sin signaturreform av Arbetsförmedlingen och på det lättvindiga sätt man i slutändan accepterade att allt sköts på framtiden är tecken på något större inom Centern men också hela det svenska politiska landskapet, enligt Ledarsidornas Johan Westerholm. – Man har nått vägs ände med den ekonomiska politik som förts under Annie Lööf. Det nyliberala experimentet i Sverige är över, säger han.

Att det är Anders W Jonsson, vice partiledare, och inte den arbetsmarknadspolitiske talespersonen Martin Ådahl, som är ansvarig för reformen med Arbetsförmedlingen, som nu sitter i tevesoffor och gör intervjuer är talande säger Johan Westerholm, ansvarig utgivare för Ledarsidorna.

– Martin Ådahl har de stoppat undan långt bort. Jag blir förvånad om vi kommer se särskilt mycket av honom i fortsättningen, säger Westerholm.

Ådahl har en bakgrund som chef för tankesmedjan Fores, som själva betecknar sig som gröna och liberala, men som också har pekats ut som nyliberaler. Fores har en uttalad liberal migrationspolitisk linje och har bland annat släppt den migrationsliberala boken ”Invandrare – vi behöver dem” som har förord av chefen för Svenska Dagbladets ledarredaktion Tove Lifvendahl.

Martin Ådahl var tidigare chefsekonom inom Centerpartiet och står ideologiskt Annie Lööf nära, enligt Johan Westerholm. De har samma nyliberala idéer.

– När Anders W Jonsson på måndagen säger ”Vi möter plötsligt en verklighet” så är det dödsstöten för hela Annie Lööfs politiska gärning. Det är ett underkännande av tio års ekonomisk politik. Det Anders W Jonsson säger är egentligen: ”Nu testades vår politik på riktigt. Och den höll inte. Den höll inte ens vid förhandlingsbordet.”

Det är ett rätt anmärkningsvärt uttalande.

– Om något så är det i alla fall ärligt. Det tyder på att Anders W Jonsson har fattat att den ekonomiska politik som C har fört sedan Annie Lööfs tillträde har nått vägs ände. Den är inte socialt ansvarstagande.

Den totala reträtten från Centerpartiet sammanfaller med att Annie Lööf inlett en föräldraledighet.

– Det borde öppna för en omorientering av C:s politik i bredare termer. Sedan tidigare har Johanna Jönsson lämnat uppdraget som migrationspolitisk talesperson. Vi kommer inte att se så mycket av Martin Ådahl i fortsättningen. Men om det här innebär en omorientering i höger- eller vänsterriktning är för tidigt att säga.

En omorientering mot höger skulle också innebära en återgång till en traditionell profil som företrädare för småskaliga, frihetliga jordbrukare. En tro på det starka lokalsamhället och starkt kritiskt till centralisering och en motpol till Socialdemokraterna. Johan Westerholm nämner Helena Lindahl från Västernorrland som en företrädare för den linjen.

– Eller så kan man gå mer mot vänster som man gick under Olof Johanssons tid som partiledare. Vad det blir är svårt att säga.

Vad blir det kvar av Annie Lööfs politik?

– Pulver. Den nyliberala ekonomiska politiken som hon velat föra hänger ihop med migrationspolitiken. Den här föreställningen om öppna gränser, ur ett nyliberalt perspektiv, hänger ihop med en fullständigt avreglerad marknad.

De nyliberala idéerna om invandring och ekonomi har funnits framförallt inom C men också inom Moderaterna, säger Johan Westerholm. Att Moderaterna var med och stoppade Centerpartiets reform kan innebära även en ny riktning för M.

– Det här borde påverka även M. Det är inte lika sexigt med de här influenserna från nyliberala tankesmedjor som Timbro och Fores. Det blir mindre roligt att hänga på deras mingel. Framförallt Fores seminarier kommer inte att vara lika välbesökta framöver. Man kommer inte vilja synas eller associeras med det här tankegodset.

Statsvetaren Sören Holmberg har tidigare sagt att GAL-TAN-skalan, som ibland brukar användas för att beskriva en ny politisk dimension, är överdriven och att höger-vänsterskalan kommer att återkomma. Johan Westerholm är inne på samma spår.

– Hela den här skalan GAL-TAN-skalan är obsolet. Men det har tvingat fram en rörelse i konservativ riktning inom svensk politik, säger Westerholm som tror att andelen osäkra väljare kommer att öka inför valet 2022.

Centerpartiet går trots allt bra i opinionsmätningarna. Man ligger på ungefär samma siffror som i valet 2018 (8,3 procent).

– Börjar man tappa kan det gå snabbt, säger Johan Westerholm.

Reformen är död

Han är glasklar när det gäller Centerpartiets reform. I den utformning som Martin Ådahl hade tänkt sig den kommer den aldrig att bli av. Den kommer inte heller att sjösättas innan valet 2022.

– Ingen vill genomföra stora reformer under valår. It will not happen. Inte ens C kommer vilja rulla ut en systemförändrande reform när det är val. Under regeringen Reinfeldt genomförde man alla stora reformer tidigt under mandatperioden. Att göra sådana stora reformer, oavsett vad det är, du jonglerar med motorsågar som är igång. Om något går snett så får det oerhörda konsekvenser, och det handlar om flera procent i väljarstöd man riskerar.

– Den här reformen är död. Det vet Anders W Jonsson, säger Johan Westerholm.

Han understryker att för Centerpartiet har det varit lätt att backa från Martin Ådahls reform.

– Centerpartiet är inte ledsna över det här. De kommer också ha ganska lätt att skjuta på det här på obestämd framtid.

Det nya beskedet om Arbetsförmedlingen kommer att innebära att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) får tid att genomföra en reformering.

– Alla är överens om att AF behöver reformeras. Dess uppdrag behöver sannolikt omdefinieras. Men det är en så systemförändrande reform så är det väl bra att Eva Nordmark får tre år på sig att genomföra en klassisk utredning och sedan lägga ett förslag. Jag tror mycket på Nordmark personligen. Hon skulle lika gärna kunna vara arbetsmarknadsminister i en ren mittenregering.

Johan Westerholm sammanfattar det hela:

– Slutet gott allting gott. Nordmark får goda förutsättningar och med lagom press och dessutom är det nyliberala experimentet i Sverige över.

Johan Westerholm passar på att berömma Jonas Sjöstedt.

– Jag var initialt, när hotet om misstroende kom, kritisk. Det är sällan jag måste ge Jonas Sjöstedt rätt. Här har faktiskt Jonas Sjöstedt för första gången, mig veterligen, bidragit till en lösning. Där måste jag ta tillbaka och säga att det här har potential att bli bra.

