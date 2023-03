Wokedrottningen AOC i blåsväder – utreds efter galaklänning

Den amerikanska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, vanligen kallad ”AOC”, misstänks för att ha brutit mot lagen och kongressens etiska regler gällande mottagna gåvor. Detta efter att ha burit en klänning med texten ”Tax the rich” på en galakväll i New York, rapporterar BBC.

Det var under den berömda Met-galan i september 2021 som Ocasio-Cortez – som tillhör Demokraternas vänsterflygel – bar en vit klänning med den röda texten ”Tax the rich” (Beskatta de rika) över ryggen.

AOC at the #MetGala in a dress that reads “Tax The Rich.” pic.twitter.com/U26ZQb2Loi

— Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2021