Wokedrottningen AOC rasar mot parodikonto – anklagar Musk för spridning

Den amerikanska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, som tillhör Demokraternas vänsterflygel, rasar mot ett parodikonto som driver med henne på Twitter. Att Twitterägaren Elon Musk interagerar med kontot förargar henne ytterligare. ”Var försiktig med vad du ser”, skriver hon på plattformen.

Kontot i fråga heter ”Alexandria Ocasio-Cortez Press Release (parody)” och är en parodi på den omstridda och ofta omtalade kongressledamoten, som på senare tid bland annat uppmärksammats för sina offentliga bråk med Elon Musk.

Parodikontot har bland annat twittrat att trycka mer pengar är det enda sättet att ta sig ur inflationen och att det inte bara är kvinnor som kan få mens.

Printing money is the only way out of inflation. — Alexandria Ocasio-Cortez Press Release (parody) (@AOCpress) May 28, 2023

Not just women! Trans men & non-binary people can also menstruate. GOP mad at this are protecting the patriarchal idea that women are most valuable as uterus holders. Trans, two-spirit, and non-binary people have always existed and will always exist. People can stay mad about… — Alexandria Ocasio-Cortez Press Release (parody) (@AOCpress) May 31, 2023

Den satiriserade versionen av AOC, som kongressledamoten ofta kallas, har också skrivit flera tweets om att hon är tillsammans med och/eller kär i Elon Musk. Något som den riktige Elon Musk har kommenterat.

🔥 — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2023

Den verkliga AOC uppskattar emellertid inte parodikontot.

I ett inlägg från hennes verifierade konto varnar hon sina följare för att det finns ett ”fejkkonto” därute som utger sig för att vara henne och som har blivit viralt. Hon noterar dessutom Elon Musks interaktion med kontot, som hon menar har ökat dess synlighet.

”Det släpper falska politiska uttalanden och ökar i spridning”, skriver hon och fortsätter:

”Jag utvärderar med mitt team hur jag ska gå vidare. Under tiden, var försiktig med vad du ser.”

FYI there’s a fake account on here impersonating me and going viral. The Twitter CEO has engaged it, boosting visibility. It is releasing false policy statements and gaining spread. I am assessing with my team how to move forward. In the meantime, be careful of what you see. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 30, 2023

Parodikontot har också kommenterat kongressledamotens varning.

If @elonmusk wants to have a chance with me, he’ll immediately ban the parody account of me. This is like literally not funny. — Alexandria Ocasio-Cortez Press Release (parody) (@AOCpress) May 30, 2023

Sedan Musks övertagande av Twitter har AOC varit en av de mer kritiska rösterna mot multimiljardären. En gång anklagade hon honom för att ha mixtrat med hennes konto på plattformen, något som Musk själv har avfärdat.

