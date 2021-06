Würzburg-attacken: Tre kvinnor mördades i butik

WÜRZBURG Den somaliske man som misstänks för fredagens knivattack i Würzburg ska främst ha attackerat kvinnor. Attacken inleddes när mannen frågade efter knivar i en butik, för att därefter mörda tre kvinnor på plats. Han fortsatte sedan attackera människor utanför butiken, tills han angreps av en folkmassa och sköts i låret av polis.

Samtliga tre dödsoffer vid fredagens knivattack i Würzburg var kvinnor, rapporterar DW News. Enligt polis inleddes attacken med att den misstänkta gärningsmannen, en 24-årig somalier, gick in i en affär och frågade efter knivar.

Därefter knivhögg han tre kvinnor till döds i affären, varpå han gick till angrepp mot människor utanför där sex personer skadades. En av dem är fortfarande i kritiskt tillstånd.

Filmsekvenser från händelsen visar att den misstänkta gärningsmannen sedan angrips av flera personer som beväpnar sig med olika tillhyggen, och jagar honom från platsen fram till polisen anländer. Polisen ska ha skjutit den misstänkta i låret innan han greps.

#Würzburg: Amateur footage shared on social media shows members of the public chasing down a knife-wielding man in central Würzburg. The motive for the attack is unknown.pic.twitter.com/VVJgZVIY5s

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021